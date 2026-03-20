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El Gobierno venezolano designa a nuevos comandantes de la Aviación, la Armada y la Milicia

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Caracas, 19 mar (EFE).- El Gobierno de Venezuela designó a Royman Hernández Briceño como nuevo comandante general de la Aviación Militar y a Jorge Agüero Montes como jefe de la Armada, mientras que Nayade Lockiby Belmonte estará al frente de la Milicia, informó este jueves el canal de las Fuerzas Armadas, TVFANB.

Estos nombramientos se informan un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara diez designaciones, entre ellas la de Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa, cargo que desempeñaba Vladimir Padrino López desde 2014. EFE

rbc-csm/rrt

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