El Gobierno venezolano espera que las aerolíneas Wingo y Copa reanuden vuelos en 48 horas

1 minuto

Caracas, 4 dic (EFE).- El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela indicó este jueves que espera que la aerolínea colombiana Wingo y su matriz, la panameña Copa Airlines, reinicien sus vuelos en 48 horas, después de que ambas suspendieran sus itinerarios este jueves y viernes con origen y destino en Caracas debido a «intermitencias en una de las señales de navegación».

«Mantendremos el monitoreo de las líneas aéreas que continúan sus operaciones en el país, ratificando la operatividad y seguridad del espacio aéreo venezolano», indicó el INAC en un comunicado, publicado en su cuenta de Instagram.EFE

rbc/lb/rf