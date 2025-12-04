The Swiss voice in the world since 1935
El Gobierno venezolano espera que las aerolíneas Wingo y Copa reanuden vuelos en 48 horas

Caracas, 4 dic (EFE).- El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela indicó este jueves que espera que la aerolínea colombiana Wingo y su matriz, la panameña Copa Airlines, reinicien sus vuelos en 48 horas, después de que ambas suspendieran sus itinerarios este jueves y viernes con origen y destino en Caracas debido a «intermitencias en una de las señales de navegación».

«Mantendremos el monitoreo de las líneas aéreas que continúan sus operaciones en el país, ratificando la operatividad y seguridad del espacio aéreo venezolano», indicó el INAC en un comunicado, publicado en su cuenta de Instagram.EFE

