El Gobierno y Policía de Perú activan mecanismo de protección para periodista amenazado

Lima, 30 ago (EFE).- El ministerio de Justicia de Perú informó que ha tomado contacto directo con el periodista Manuel Calloquispe y que realiza las coordinaciones con la Policía Nacional y el ministerio del Interior para garantizar su seguridad e integridad personal, y la de sus familiares, tras denunciar amenazas de muerte de las mafias de la minería ilegal.

El ministerio peruano agregó que esta acción se realiza en el marco de la activación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, según indicó en un mensaje compartido en las últimas horas en su cuenta de la red social X.

El viernes, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) presentaron el requerimiento de garantías para Calloquispe a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo.

En un comunicado, explicaron que, esta semana, Calloquispe recibió un audio a través de aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en el que el interlocutor le dice “te voy a arrancar la cabeza”, “te voy a matar a tu hijo, a tu hermano”, “no me estés publicando de La Pampa, periodista”.

El reportero había publicado informaciones sobre el modo de operar de las mafias de la minería ilegal en La Pampa, una zona de la región amazónica de Madre de Dios deforestada por esta actividad ilegal extractiva de oro, entre ellas de la organización ‘Los Guardianes de La Trocha’.

El corresponsal de los medios Inforegión, el diario El Comercio y el canal Latina ya había sido amenazado de muerte en 2023 por más de 200 manifestantes que rodearon su casa en Madre de Dios.

La ANP, el CPP y el IPYS requieren a las instituciones del Estado que tomen contacto y protejan al periodista, quien en anteriores ocasiones ha sido ignorado a pesar de sus solicitudes, subrayó el comunicado.

Debido a su trabajo de investigación, Calloquispe recibió el premio Fleischaker/Greene al Valiente Reportaje Internacional en 2024. EFE

