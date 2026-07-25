El Gobierno yemení acusa a los hutíes de servir a Irán tras la escalada con Arabia Saudí

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Saná, 25 jul (EFE).- El presidente del Consejo del Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, acusó este sábado a los rebeldes hutíes de sacrificar los intereses del país para servir a la agenda de Irán, tras la escalada hutí con Arabia Saudí.

El presidente del Gobierno yemení internacionalmente reconocido prometió en un comunicado trabajar con la coalición liderada por Riad y los socios internacionales para disuadir las amenazas a la seguridad marítima tras los últimos ataques del grupo contra buques mercantes en el mar Rojo.

Al Alimi afirmó que los hutíes y sus partidarios insisten «cada vez que surge una oportunidad para la desescalada» en «jugar con los intereses del pueblo yemení» y arrastrar al país a «crisis sucesivas al servicio de la agenda del régimen iraní».

La nota añadió que los rebeldes ignoran el hecho de que «la voluntad del pueblo yemení y sus aspiraciones a un Estado, dignidad, seguridad y estabilidad no son moneda de cambio ni lo serán jamás».

Las declaraciones de Al Alimi llegan después de que la coalición liderada por Riad, que interviene desde 2015 en la guerra del Yemen para apoyar al Gobierno, anunciara el lanzamiento de lo que describió como una «respuesta militar proporcionada» contra objetivos militares hutíes en la ciudad portuaria de Hudeida, en el mar Rojo.

La coalición aseguró en un comunicado de madrugada que lo hizo en respuesta al ataque de los rebeldes contra los buques saudíes, horas después de que los hutíes atacaran el buque NCC MASA en el mar Rojo.

Los hutíes han declarado que el ataque forma parte de un bloqueo marítimo contra la navegación saudí en represalia por lo que describen como un bloqueo saudí en las zonas bajo su control, y advirtieron hoy de que los ataques a Hudeida tendrán «graves consecuencias».

Al Alimi reafirmó el compromiso de su Gobierno de «trabajar estrechamente con la coalición para restaurar la legitimidad y sus socios en la comunidad internacional» para garantizar una «disuasión firme contra la amenaza», proteger las rutas marítimas y combatir el «terrorismo, el contrabando y el crimen organizado».

Los cruces de amenazas y ataques entre las partes suponen una importante escalada en el mar Rojo tras años de relativa calma entre los hutíes y Arabia Saudí tras la tregua negociada por la ONU en 2022. EFE

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