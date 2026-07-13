El gobierno yemení bombardea el aeropuerto de Saná y los hutíes amenazan con represalias

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El Gobierno yemení reconocido internacionalmente afirmó este lunes haber atacado el aeropuerto de la capital Saná, controlado por los rebeldes hutíes, en la mayor escalada de violencia entre ambos bandos en años.

El gobierno declaró que quería evitar que un avión iraní aterrizara en la capital, tras no lograr convencer a una delegación hutí que viajó a Teherán para el funeral del difunto líder supremo iraní de que abordara otro vuelo.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, acusó a Arabia Saudita, que apoya al gobierno, de «poner fin a la fase de desescalada» y advirtió que «esta agresión no quedará sin respuesta ni sin castigo».

El ataque amenaza con romper la tregua que se ha mantenido desde 2022 y llega en un momento de tensiones crecientes en la región.

Los hutíes están en guerra con el gobierno de Yemen desde 2014, en un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos y ha desencadenado una grave crisis humanitaria.

Los rebeldes controlan la capital, Saná, y gran parte del norte, incluyendo la mayoría de zonas pobladas, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente controla gran parte del sur.

bur-aya/ris/pc/an