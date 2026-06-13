El gol más rápido, y en contra de Paraguay, pone adelante a Estados Unidos

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Inglewood (EE.UU.), 12 jun (EFE).- El primer gol en meta propia de la vigésima tercera edición del Mundial lo marcó este viernes el centrocampista paraguayo Damián Bobadilla a los 7 minutos y ha puesto en ventaja de 1-0 a la selección de Estados Unidos en el estadio Los Ángeles.

El autogol de Bobadilla, jugador del Sao Paulo brasileño, es además la celebración más rápida entre los cuatro partidos del Mundial jugados hasta hoy.

El equipo de las Barras y las Estrellas y la Albirroja abren con este partido del Grupo D la acción del Mundial en territorio estadounidense, con lo que los tres países ya han dado comienzo al torneo, que tendrá 104 partidos. EFE

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