El goleador Abel Hernández retorna a Peñarol

2 minutos

Montevideo, 1 ene (EFE).- Abel Hernández se convirtió en nuevo jugador de Peñarol, club al que retorna tras cerrar una gran temporada en Livepool, donde se transformó en el máximo anotador de la última Liga Uruguaya.

«Abel es Carbonero», indicó este jueves el club uruguayo en sus redes sociales, donde también compartió imágenes del atacante en sus anteriores pasajes por el equipo que dirige Diego Aguirre.

Nacido en la ciudad de Pando en agosto de 1990, Hernández comenzó su carrera en Central Español y pasó por el Aurinegro en dos períodos: 2008-2009 y 2023.

También defendió al Palermo italiano, al Hull City inglés, a los brasileños Internacional y Fluminense, al mexicano Atlético San Luis, al CSKA Moscú de Rusia, al Al-Ahali de Catar y al argentino Rosario Central.

Campeón de América con Uruguay en el año 2011, el delantero de 35 años defendió a la Celeste en 29 encuentros en los que anotó once goles.

Jugó también otras dos ediciones de la Copa América, la Copa Confederaciones de 2013 y el Mundial de Brasil 2014. En el primero de estos dos torneos se convirtió en uno de los futbolistas que marcaron cuatro goles en un mismo partido defendiendo a Uruguay cuando la Celeste goleó por 8-0 a Tahití.

En 2025, Hernández fue el máximo anotador de la Liga Uruguaya al convertir 24 goles defendiendo a Liverpool. Fue también goleador del Torneo Apertura con diez tantos y del Torneo Clausura con otros diez.

Tras cerrar su pasaje por el Negriazul, la ‘Joya’ retornará a Peñarol, donde ya jugó 36 partidos, en los que conquistó un Torneo Apertura y marcó 15 goles.

De esta forma, Peñarol se aseguró un nuevo atacante para la próxima temporada, en la que no contará con Maximiliano Silvera.

El goleador se marchó en condición de libre tras finalizar su contrato y en las próximas horas podría convertirse en nuevo jugador de Nacional, en el que sería uno de los fichajes más resonantes del período de pases.

Por otra parte, Peñarol anunció este miércoles el retorno del portero Washington Aguerre, quien retornará al club tras un año defendiendo al colombiano Deportivo Independiente Medellín. EFE

scr/jap