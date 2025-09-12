El Govern considera «relevante» la unanimidad del Sabadell contra la opa hostil del BBVA

(Actualiza la noticia precisando la fuente informante y más datos)

París, 12 sep (EFE).- El gobierno catalán considera «relevante» que el consejo de administración del Banco Sabadell haya rechazado por unanimidad la opa hostil lanzada por el BBVA para hacerse con el control del banco catalán.

Así lo han asegurado fuentes del Govern después de que el consejo del Sabadell haya rechazado la opa, al considerar la oferta «insuficiente» y por «infravalorar» al banco catalán, por lo que ha recomendado a sus accionistas no aceptarla.

Fuentes del Govern han destacado el hecho de que el consejo del Banco Sabadell haya tomado esta decisión de forma unánime y han remarcado que «ahora es el momento de los accionistas».

El consejo de administración del Sabadell ha hecho hoy público su informe después de que el 5 de septiembre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobara la citada opa.

Las implicaciones de las restricciones impuestas por el Consejo de Ministros, los impactos de capital de la operación, la indefinición acerca del porcentaje mínimo de aceptación para el éxito de la oferta y el tratamiento fiscal (de la oferta) son algunas de las razones esgrimidas por el consejo para recomendar no acudir al canje propuesto por BBVA.

Los accionistas del Banco Sabadell pueden aceptar la oferta de BBVA por sus títulos hasta el 7 de octubre incluido, a cambio de una acción de BBVA de nueva emisión y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell.

Fuentes del mercado señalan que es poco probable que inversores minoristas consideren atractiva una oferta por debajo del precio de mercado. El BBVA tiene de plazo hasta el 30 de septiembre para revisarla.

La publicación del informe del consejo del Sabadell coincide con la visita institucional que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está realizando este viernes en París, donde pronunciará una conferencia en la universidad Sciences Po, se reunirá con la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, y asistirá al acto organizado por la Delegación del Govern catalán con motivo de la Diada. EFE

