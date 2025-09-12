The Swiss voice in the world since 1935

El Govern considera «relevante» la unanimidad del Sabadell contra la opa hostil del BBVA

Este contenido fue publicado en
2 minutos

(Actualiza la noticia precisando la fuente informante y más datos)

París, 12 sep (EFE).- El gobierno catalán considera «relevante» que el consejo de administración del Banco Sabadell haya rechazado por unanimidad la opa hostil lanzada por el BBVA para hacerse con el control del banco catalán.

Así lo han asegurado fuentes del Govern después de que el consejo del Sabadell haya rechazado la opa, al considerar la oferta «insuficiente» y por «infravalorar» al banco catalán, por lo que ha recomendado a sus accionistas no aceptarla.

Fuentes del Govern han destacado el hecho de que el consejo del Banco Sabadell haya tomado esta decisión de forma unánime y han remarcado que «ahora es el momento de los accionistas».

El consejo de administración del Sabadell ha hecho hoy público su informe después de que el 5 de septiembre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobara la citada opa.

Las implicaciones de las restricciones impuestas por el Consejo de Ministros, los impactos de capital de la operación, la indefinición acerca del porcentaje mínimo de aceptación para el éxito de la oferta y el tratamiento fiscal (de la oferta) son algunas de las razones esgrimidas por el consejo para recomendar no acudir al canje propuesto por BBVA.

Los accionistas del Banco Sabadell pueden aceptar la oferta de BBVA por sus títulos hasta el 7 de octubre incluido, a cambio de una acción de BBVA de nueva emisión y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell.

Fuentes del mercado señalan que es poco probable que inversores minoristas consideren atractiva una oferta por debajo del precio de mercado. El BBVA tiene de plazo hasta el 30 de septiembre para revisarla.

La publicación del informe del consejo del Sabadell coincide con la visita institucional que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está realizando este viernes en París, donde pronunciará una conferencia en la universidad Sciences Po, se reunirá con la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, y asistirá al acto organizado por la Delegación del Govern catalán con motivo de la Diada. EFE

ac-cat-gb/cg/ml/lab

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR