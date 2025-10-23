El Gran Premio de México dejará ganancias por más de mil millones de dólares

2 minutos

México, 23 oct (EFE).- Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, afirmó este jueves que la décima edición del Gran Premio de Fórmula Uno dejará a esta ciudad ganancias superiores a los 20.000 millones de pesos mexicanos (más de 1.000 millones de dólares).

«Esta décima edición del Gran Premio de México romperá récord en turismo, en economía y empleos. Esperamos una derrama (ganancia) económica que va a alcanzar los 20.000 millones de pesos, una ocupación hotelera de casi el 90 por ciento y se generarán casi 9.000 empleos solo para estos tres días», afirmó Brugada.

La jefa de gobierno de la capital mexicana estuvo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde este fin de semana se cumplirá una nueva fecha del campeonato de Fórmula 1, para inaugurar los Pabellones de la Ciudad de México a los que podrán ingresar los aficionados que acudan a la competencia.

«Esta exposición es un espacio temático que muestra al mundo lo que es esta ciudad. En ella enmarcamos los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan; hacemos un recorrido por el tradicional día de muertos y lo que esta ciudad está preparando para la Copa del Mundo 2026», señaló.

Clara Brugada destacó la relevancia que la capital mexicana cobrará a nivel mundial con la organización de la máxima justa del automovilismo, que dijo se tiene asegurada hasta el 2028, y la organización del Mundial de fútbol del próximo año.

«La Ciudad de México es la capital de los eventos deportivos de talla mundial. Es campeona porque cada uno de los eventos internacionales se hacen bien y los participantes y visitantes se van contentos con cada visita», puntualizó.

La mandataria destacó que el éxito del Gran Premio estará apoyado en un amplio programa de seguridad.

«Contaremos con un dispositivo de seguridad muy completo que incluye acciones permanentes de prevención, vigilancia y seguridad. Estarán en funcionamiento 3.900 policías y 400 vehículos oficiales. Queremos proyectar al mundo todo lo bueno que tenemos», concluyó Brugada. EFE

