El grandesligas Iván Herrera lamenta perderse el Clásico Mundial con Panamá

Ciudad de Panamá, 12 feb (EFE).- El receptor panameño de los Cardenales de San Luis, Iván Herrera, lamentó este jueves no poder representar a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de anunciarse su baja del equipo nacional mientras continúa su proceso de recuperación tras una cirugía en el codo derecho.

«Este es definitivamente uno de los momentos más tristes de mi carrera. No poder representar a mi país y estar allí con todos ustedes duele más de lo que puedo explicar. Llevar Panamá sobre mi pecho siempre ha sido uno de los mayores honores de mi vida», precisa el mensaje del máscara panameño difundido en su cuenta de Instagram.

Herrera explicó que hizo «todo lo posible para estar allí» en Puerto Rico, pero que lo que pasó está fuera de su control.

«Aunque no estaré en Puerto Rico con ustedes, los apoyaré en cada paso del camino. Estaré animando a Panamá con orgullo, al igual que todos ustedes», agregó.

El receptor viene de una campaña 2025 en la que conectó 19 jonrones, impulsó 66 carreras y dejó promedio de bateo de .284.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que, tras la evaluación médica más reciente, se determinó que aunque su recuperación “avanza de manera positiva», el nivel de exigencia que implica una competencia de esta magnitud «representa un riesgo elevado para su salud en esta etapa de su proceso de rehabilitación, lo que podría comprometer su recuperación a largo plazo».

La Fedebeis agradeció la disposición y el compromiso del pelotero por intentar vestir los colores patrios y le deseó una recuperación completa.

En su reemplazo, amplía la nota, fue convocado el jardinero Luis Castillo, bateador ambidiestro con amplia experiencia internacional y capacidad para aportar en distintas facetas del juego.

Panamá continúa su preparación para el torneo, programado del 5 al 17 de marzo de 2026 bajo la dirección del entrenador José Mayorga. Los canaleros integran el grupo A junto a Canadá, Colombia, Cuba y Puerto Rico, y debutarán el 6 de marzo frente a la selección cubana. EFE

