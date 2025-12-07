El grave incendio y falta de oposición ponen a prueba elecciones legislativas en Hong Kong

4 minutos

Hong Kong, 7 dic (EFE).- Hong Kong celebró este domingo unas elecciones a su Consejo Legislativo (LegCo) empañadas por la abstención de una ciudadanía cada vez más distanciada del nuevo sistema electoral impuesto por Pekín e indignada por el reciente incendio que dejó 159 muertos en un complejo residencial de la ciudad.

Tres horas antes del cierre de las urnas habían votado algo más de 1,2 millones de los alrededor de 4,13 millones de electores registrados, lo que supone una participación del 29 %, de momento por debajo del mínimo histórico del 30,2 % alcanzado en las legislativas de 2021, las primeras tras la reforma electoral que blindó el sistema a prueba de opositores.

Los datos finales de participación no se conocerán hasta el lunes, al igual que el resultado de las votaciones, en las que 161 candidatos optan a 90 escaños repartidos entre circunscripciones geográficas, sectores funcionales y el Comité Electoral, dominado por perfiles afines al Gobierno central.

El incendio marcará la legislatura

Las circunscripciones funcionales representan a grupos profesionales, sectores comerciales o intereses especiales específicos y solo electores registrados en estos sectores pueden votar en ellas, lo que ha concitado críticas por su limitada representatividad en favor de intereses corporativos y élites.

El LegCo, órgano unicameral encargado de legislar y fiscalizar al Ejecutivo, afrontará una legislatura marcada por las secuelas del incendio y por la necesidad de avanzar reformas en vivienda, seguridad de infraestructuras y apoyo social y lo hará incorporando caras nuevas tras la retirada de una cuarta parte de los legisladores actuales

En Tai Po, el distrito al que pertenece el incendiado complejo residencial de Wang Fuk Court, las cifras de participación a media jornada eran de las más bajas y los que acudieron a votar fueron sobre todo mayores, mientras los jóvenes abrazaban la abstención como una de las pocas formas de protesta aún toleradas en Hong Kong.

Cerca de las torres calcinadas, un joven repartidor afirmó a EFE que se sentía «agotado» y que su renuncia a votar suponía «sobrevivir en esta ciudad», en tanto el señor Wang, carnicero del mercado local, confesaba que no votó por ilusión sino «por disciplina» y que no espera grandes cambios.

Descuentos para votantes

Horas antes y poco después de la apertura de las urnas, el jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, había instado a los electores a participar, asegurando ante la prensa que estos comicios representan «un voto para las reformas, un voto para la protección de las víctimas del incendio de Wang Fuk Court y un voto para unir nuestras fuerzas y seguir adelante».

Según el dirigente hongkonés, su administración presentará una moción para el apoyo a las víctimas y la reconstrucción tan pronto como el nuevo LegCo se forme a inicios del próximo año.

El Gobierno de la excolonia llegó a sopesar un cambio de fecha en las elecciones tras la conmoción causada por el incendio de Wang Fuk Court, pero finalmente decidió mantenerlas según lo previsto y se empeñó a fondo para incentivar la asistencia.

Las autoridades han ampliado horarios, abierto nuevos centros, organizado transporte en autobuses e instado a las empresas a facilitar el voto, además de dar a cada votante un «certificado de agradecimiento» que da acceso a descuentos en compras y actividades de ocio como salas de cine.

Detenciones bajo la Ley de Seguridad

El proceso transcurrió, además, bajo la lupa de la draconiana Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín tras las protestas prodemocráticas de 2019, que ha operado como marco disciplinario bajo el que en los días previos fueron detenidos activistas y disidentes por presuntamente incitar a boicots o promover votos en blanco.

Tras el inicio de la votación, la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) anunció la detención de cuatro hombres acusados de incitar a terceros a no votar o a emitir votos nulos mediante publicaciones en redes sociales, algo prohibido por la Ordenanza de Conductas Corruptas e Ilegales en Elecciones.

La ICAC informó de que, en total, once personas han sido arrestadas por esta infracción desde el inicio del periodo electoral, tres de las cuales han sido ya procesadas, y aseguró que continuará actuando contra lo que considera «intentos de interferencia». EFE

hk-lcl/lar

(foto) (vídeo)