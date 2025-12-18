El gremio de prensa denuncia el asesinato de un periodista en Guatemala

El principal gremio de prensa de Guatemala denunció este miércoles el asesinato de un periodista de un canal de televisión en el sur del país, tres días después de su desaparición.

El cuerpo de Jorge Zapeta, de 56 años, fue localizado a la orilla de una carretera en el municipio de San Pablo Jocopilas (departamento de Suchitepéquez), indicó en un comunicado la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).

La APG dijo que se trató de un «crimen», pero el Ministerio Público señaló en un comunicado que el reportero no presentaba «señales visibles de heridas» y que las autoridades forenses determinaron que murió por un «trauma cerrado de tórax».

Ambas versiones coinciden, sin embargo, en que Zapeta denunció amenazas por su trabajo periodístico durante una transmisión de su programa «Libertad de Expresión». Su familia había reportado la desaparición el domingo pasado.

El Ministerio Público dijo que investiga «si existe alguna denuncia formal al respecto», mientras el gremio periodístico pidió evitar que este hecho quede en la «impunidad».

En marzo pasado, Ismael Alonzo, periodista miembro de la APG, fue asesinado en el municipio de Coatepeque (Suchitepéquez).

Guatemala registra un incremento de las muertes violentas. En 2024 cerró con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial, según cifras oficiales.

