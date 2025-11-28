El griego Pierrakakis y el belga Van Peteghem se disputarán la presidencia del Eurogrupo

1 minuto

Bruselas, 28 nov (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, y el viceprimer ministro y titular de Presupuesto belga, Peter Van Peteghem, son los candidatos a presidir el Eurogrupo, según informó este viernes el Consejo de la Unión Europea.

El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha decidido en esta ocasión no presentar su candidatura para el puesto, que en julio pasado sí le disputó a Paschal Donohoe.

Aunque el tercer mandato del irlandés tendría que haber terminado en enero de 2028, este renunció por sorpresa a la jefatura del Eurogrupo, así como a la cartera de Finanzas en su país, el 18 de noviembre para asumir el cargo de director gerente y jefe de Conocimiento del Banco Mundial, lo que puso en marcha un nuevo proceso de elección a contrarreloj.

El plazo para presentar candidaturas concluyó este viernes y la elección se celebrará durante la próxima reunión del Eurogrupo, el 11 de diciembre. EFE

lpc/ahg/rf