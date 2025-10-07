El grupo BMW sube las ventas hasta septiembre un 2,4 % en todo el mundo

Fráncfort (Alemania), 7 oct.- El grupo automovilístico alemán BMW vendió en los tres primeros trimestres 1.795.894 vehículos de las marcas BMW, Mini y Rolls-Royce en todo el mundo, lo que supone un 2,4 % más que en el mismo periodo del año pasado, por la mejora en todas las regiones excepto en China (-11,2 %).

El grupo informó hoy de que su marca principal BMW entregó entre enero y septiembre 1.585.580 vehículos, un 0,1 % más que en los mismos meses del año anterior.

El director de Clientes, Marcas y Ventas del grupo BMW, Jochen Goller, destacó el crecimiento en Europa y EE.UU. y el éxito de la marca Mini.

Mini vendió hasta septiembre 206.214 unidades, un 23,7 % más, mientras Rolls-Royce entregó 4.100 vehículos, un 3,3 % más.

Las ventas de los modelos eléctricos, como el BMW i4X, el BMW iX1 y el X1, e híbridos subieron en el mismo periodo un 15 % interanual, hasta 470.313 unidades.

Las ventas de motos empeoraron entre enero y septiembre un 2,6 %, hasta 159.156 unidades.

El grupo BMW entregó en China en los nueve primeros meses del ejercicio 464.971 vehículos (-11,2 %), en Europa 737.641 unidades (+8,6 %), en Alemania 208.218 (+6,5 %) y en EE.UU. 297.247 unidades (+9,5 %). EFE

