The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El grupo BMW sube las ventas hasta septiembre un 2,4 % en todo el mundo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fráncfort (Alemania), 7 oct.- El grupo automovilístico alemán BMW vendió en los tres primeros trimestres 1.795.894 vehículos de las marcas BMW, Mini y Rolls-Royce en todo el mundo, lo que supone un 2,4 % más que en el mismo periodo del año pasado, por la mejora en todas las regiones excepto en China (-11,2 %).

El grupo informó hoy de que su marca principal BMW entregó entre enero y septiembre 1.585.580 vehículos, un 0,1 % más que en los mismos meses del año anterior.

El director de Clientes, Marcas y Ventas del grupo BMW, Jochen Goller, destacó el crecimiento en Europa y EE.UU. y el éxito de la marca Mini.

Mini vendió hasta septiembre 206.214 unidades, un 23,7 % más, mientras Rolls-Royce entregó 4.100 vehículos, un 3,3 % más.

Las ventas de los modelos eléctricos, como el BMW i4X, el BMW iX1 y el X1, e híbridos subieron en el mismo periodo un 15 % interanual, hasta 470.313 unidades.

Las ventas de motos empeoraron entre enero y septiembre un 2,6 %, hasta 159.156 unidades.

El grupo BMW entregó en China en los nueve primeros meses del ejercicio 464.971 vehículos (-11,2 %), en Europa 737.641 unidades (+8,6 %), en Alemania 208.218 (+6,5 %) y en EE.UU. 297.247 unidades (+9,5 %). EFE

aia/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR