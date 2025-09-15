The Swiss voice in the world since 1935

El grupo D, con Brasil e Italia, promete emociones en la primera fase de la competición

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Redacción deportes, 15 sep (EFE).- El BGC Arts Center de Bonifacio Global City de Manila, que fue el escenario donde se celebró el sorteo del Mundial Femenino de Fútbol Sala, que se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Filipinas, deparó encuentros destacados en la fase de grupos, como el Brasil-Italia, del D.

La historia compartida entre ambos equipos, con jugadoras de origen brasileño en las filas italianas, como Renata Adamatti, añadirá un morbo especial al encuentro.

Brasil, dirigido por Wilson Saboia, presenta una constelación de estrellas con nombres como Amandinha, Camila, Debora Vanin y Emilly, todas listas para luchar por el primer título de la historia y confirmar el favoritismo de la canarinha.

Italia no será el único rival y en ese mismo grupo aparece Irán, con la talentosa Maral Torkaman como líder, y Panamá, considerada la “cenicienta” del torneo pero con una jugadora capaz de cambiar partidos: Kenia Rangel.

Otro grupo que promete emociones es el de España, Tailandia, Colombia y Canadá.

«La Roja», dirigida por Claudia Pons y tres veces campeonas de Europa, contará con las gemelas Irene y Laura Córdoba, Peque e Irene Samper para marcar diferencias; Tailandia, con Nattamon Artkla bajo las órdenes de Thanatorn Santanaprasit, y Colombia, liderada por la joven sensación Nicole Mancilla, buscará avanzar en un grupo en el que Canadá, con la brillante Esther Brossard, sueña con hacer historia.

En el grupo del anfitrión, Argentina, liderada por Luciana Natta y Becha Núñez, parte como favorita, pero tendrá que superar a Filipinas, impulsada por el apoyo local y la inspirada Dionesa Tolentin.

También estarán Polonia, con la explosiva Agata Bala, y Marruecos, que confía en el crecimiento constante de su juego y en el liderazgo de Jasmine Demraoui.

El grupo D será el escenario de un nuevo duelo entre dos potencias como son Portugal y Japón.

Las lusas, entrenadas por Luis Conceicao, tienen jugadoras de élite como Ana Catarina Pereira, Fifo y Janice Silva, mientras que el técnico nipón Takehiro Suga cuenta con la espectacular Ryo Egawa.

Completan el grupo Nueva Zelanda y Tanzania, decididas a dar la sorpresa.

El sorteo fue conducido por Mara Aquino y Kasra Haghighi, directora de Juegos Olímpicos, Futsal y Fútbol Playa de la FIFA, y contó con la participación estelar de la leyenda brasileña Falcao, la entrenadora croata Tihana Nemcic, la internacional filipina Hali Long y la jugadora de voleibol Vanie Gandler, quienes actuaron como asistentes. EFE

1010552

jmd/jpd

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR