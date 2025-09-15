El grupo D, con Brasil e Italia, promete emociones en la primera fase de la competición

2 minutos

Redacción deportes, 15 sep (EFE).- El BGC Arts Center de Bonifacio Global City de Manila, que fue el escenario donde se celebró el sorteo del Mundial Femenino de Fútbol Sala, que se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Filipinas, deparó encuentros destacados en la fase de grupos, como el Brasil-Italia, del D.

La historia compartida entre ambos equipos, con jugadoras de origen brasileño en las filas italianas, como Renata Adamatti, añadirá un morbo especial al encuentro.

Brasil, dirigido por Wilson Saboia, presenta una constelación de estrellas con nombres como Amandinha, Camila, Debora Vanin y Emilly, todas listas para luchar por el primer título de la historia y confirmar el favoritismo de la canarinha.

Italia no será el único rival y en ese mismo grupo aparece Irán, con la talentosa Maral Torkaman como líder, y Panamá, considerada la “cenicienta” del torneo pero con una jugadora capaz de cambiar partidos: Kenia Rangel.

Otro grupo que promete emociones es el de España, Tailandia, Colombia y Canadá.

«La Roja», dirigida por Claudia Pons y tres veces campeonas de Europa, contará con las gemelas Irene y Laura Córdoba, Peque e Irene Samper para marcar diferencias; Tailandia, con Nattamon Artkla bajo las órdenes de Thanatorn Santanaprasit, y Colombia, liderada por la joven sensación Nicole Mancilla, buscará avanzar en un grupo en el que Canadá, con la brillante Esther Brossard, sueña con hacer historia.

En el grupo del anfitrión, Argentina, liderada por Luciana Natta y Becha Núñez, parte como favorita, pero tendrá que superar a Filipinas, impulsada por el apoyo local y la inspirada Dionesa Tolentin.

También estarán Polonia, con la explosiva Agata Bala, y Marruecos, que confía en el crecimiento constante de su juego y en el liderazgo de Jasmine Demraoui.

El grupo D será el escenario de un nuevo duelo entre dos potencias como son Portugal y Japón.

Las lusas, entrenadas por Luis Conceicao, tienen jugadoras de élite como Ana Catarina Pereira, Fifo y Janice Silva, mientras que el técnico nipón Takehiro Suga cuenta con la espectacular Ryo Egawa.

Completan el grupo Nueva Zelanda y Tanzania, decididas a dar la sorpresa.

El sorteo fue conducido por Mara Aquino y Kasra Haghighi, directora de Juegos Olímpicos, Futsal y Fútbol Playa de la FIFA, y contó con la participación estelar de la leyenda brasileña Falcao, la entrenadora croata Tihana Nemcic, la internacional filipina Hali Long y la jugadora de voleibol Vanie Gandler, quienes actuaron como asistentes. EFE

1010552

jmd/jpd