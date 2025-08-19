The Swiss voice in the world since 1935

El grupo dominicano Ilegales celebrará en noviembre sus 30 años de carrera

Santo Domingo, 19 ago (EFE).- El grupo musical dominicano Ilegales ofrecerá un concierto en Santo Domingo el 15 de noviembre para celebrar sus 30 años de trayectoria musical, se informó este martes.

En el recital, que tendrá lugar en el óvalo de la feria ganadera de Santo Domingo, los músicos dominicanos darán un repaso a sus grandes éxitos en la que «promete ser una noche histórica para todos los fanáticos de la agrupación», según indicó la productora en un comunicado.

Ilegales inició su trayectoria en 1995 con un sonido fresco que fusionó merengue, pop, house y ritmos urbanos, lo que abrió el camino a una nueva generación de artistas.

«Su estilo irreverente y su energía en el escenario los convirtieron rápidamente en referentes internacionales, llevando la bandera dominicana a los más importantes escenarios de América y Europa», señaló la productora.

Entre los mayores éxitos de la banda destacan ‘La Morena’, ‘Fiesta caliente’, ‘Taqui taqui’ y ‘Chucuchá’.

En su trayectoria Ilegales ha recibido varias nominaciones al Grammy Latino, los premios Billboard y los premios Lo nuestro.

«Con más de dos décadas en los primeros lugares de la radio latina, Ilegales sigue siendo sinónimo de innovación, fiesta y música que trasciende generaciones», concluyó la nota. EFE

