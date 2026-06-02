El grupo español Iberostar rompe con los hoteles de Gaesa en Cuba

afp_tickers

2 minutos

La cadena hotelera española Iberostar dejó de administrar hoteles que gestionaba en Cuba junto con Gaesa, el conglomerado empresarial vinculado a las fuerzas armadas y sancionado por Washington, informaron este martes a la AFP varias fuentes cercanas al asunto.

El grupo español, que llegó a Cuba a mediados de la década de 1990 cuando la isla comunista se abrió al turismo internacional, representa un actor importante en un sector considerado clave para la economía del país.

Según una de las fuentes que habló con la AFP, Iberostar ha decidido «desvincularse de los hoteles que gestionaba con el grupo de turismo Gaviota S.A.», la rama turística del conglomerado Gaesa, vinculado al ejército y que controla importantes sectores de la economía cubana.

«A partir del 1 de junio, Iberostar se retira de todos sus hoteles con Gaviota», una decena en total, confirmó otra fuente vinculada al sector del turismo.

El grupo continuará coadministrando los hoteles que son propiedad del Ministerio de Turismo cubano, de acuerdo con las dos fuentes.

Según la página web del grupo, actualmente solo seis hoteles en Cuba aceptan reservas, frente a los casi veinte que lo hacían anteriormente.

Al ser contactada, la empresa con sede en Palma de Mallorca (España) no respondió a las solicitudes de comentarios sobre su decisión.

Entre los hoteles que Iberostar gestionaba en colaboración con Gaviota estaba el hotel más alto de Cuba, ubicado en La Habana y conocido como la Torre K.

Este edificio de 42 pisos y 500 habitaciones abrió sus puertas en febrero de 2025, pero cerró un año después debido a la crisis energética y al drástico descenso del turismo.

El lunes, la cadena hotelera canadiense Blue Diamond anunció a la AFP que cesaba sus operaciones turísticas en Cuba debido a la situación actual del sector, en momentos en que la isla se encuentra bajo una creciente presión por parte de Estados Unidos.

En mayo, Gaesa fue sancionada directamente por Washington, que presiona a las empresas extranjeras que colaboran con el conglomerado económico-militar.

Estas empresas tienen hasta el 5 de junio para demostrar que no están violando las sanciones estadounidenses.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de origen cubano y firme opositor del gobierno comunista de La Habana, acusó recientemente a los líderes cubanos de robo y corrupción a través de Gaesa.

El martes, el gobierno cubano defendió el papel de Gaesa, conglomerado creado en la década de 1990 para eludir el embargo estadounidense y generar divisas para impulsar la economía cubana.

jb/rd/mar