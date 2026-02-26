El grupo español Sacyr gana un 24 % menos en 2025 tras las ventas en Colombia

3 minutos

Madrid, 26 feb (EFE).- El grupo español Sacyr ganó 86 millones de euros en 2025, un 24 % menos que el año anterior, tras la venta de tres activos concesionales en Colombia, según las cuentas remitidas este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

La compañía, un grupo global de concesiones y desarrollo de infraestructuras presente en más de quince países, elevó su flujo de caja operativo un 5 %, hasta los 1.359 millones.

Sin estas desinversiones, el beneficio neto del grupo superó los 165 millones de euros, lo que arroja un incremento de un 46 %.

A cierre del período, el resultado bruto de explotación (ebitda) de Sacyr creció un 0,4 %, hasta los 1.358 millones, y el 93 % del mismo procedió de los activos concesionales.

Por su parte, la cifra de negocios aumentó en 2025 el 2 %, hasta los 4.660 millones, mientras que el flujo de caja operativo en una compañía concesionaria del perfil de Sacyr superó el ebitda del ejercicio.

Sacyr redujo su deuda neta con recurso a mínimos históricos, hasta los 59 millones frente a los 344 millones de septiembre de 2024, gracias a las ventas en Colombia y las mayores distribuciones de los activos concesionales.

Durante 2025, los activos concesionales distribuyeron un total de 224 millones, el 17 % por encima del objetivo marcado, descontando los importes de las desinversiones de Colombia. Se espera que el porfolio actual de activos concesionales realice unas distribuciones de 19.000 millones a lo largo de su vida.

El importe de la deuda neta de la compañía a 31 de diciembre de 2025 fue de 6.359 millones respecto a los 6.891 millones de euros de 31 de diciembre de 2024.

Áreas de negocio

El área de Concesiones obtuvo en 2025 una cifra de negocio de 1.892 millones, el 8 % más, y un ebitda de 755 millones, el 14 % inferior, debido principalmente al impacto contable de la evolución de los activos financieros y a la desinversión de los activos de Colombia.

Las distribuciones de las concesiones alcanzaron los 212 millones de euros.

La división de Ingeniería e Infraestructuras alcanzó una cifra de negocios de 2.971 millones, el 8 % más, y el ebitda se situó en 552 millones, el 31 % más, gracias a la aportación de Italia, Reino Unido, Colombia y España.

La cartera total del área se situó en 12.470 millones, el 18 % más que a cierre de 2024 y el margen de ebitda de la actividad de construcción se mantuvo estable en el 4,8 %.

En cuanto al negocio de Agua, la cifra de negocios sumó 307 millones, el 25 % más, y el ebitda se incrementó un 23 % con 62 millones, apoyado en los activos y las nuevas adjudicaciones logradas en 2025. EFE

