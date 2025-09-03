The Swiss voice in the world since 1935

El grupo Estado Islámico reivindica el atentado suicida mortal contra mitin político en Pakistán

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El grupo Estado Islámico (EI) reivindicó el miércoles el atentado suicida que la víspera dejó 15 muertos durante un mitin de un partido baluchi en el suroeste de Pakistán.

La turbulenta provincia de Baluchistán, en la frontera con Irán y Afganistán, es regularmente escenario de violencias. 

Estas son generalmente obra de yihadistas, a menudo de la rama regional del EI -EI Khorasán o EI provincia de Pakistán- o de separatistas baluchíes que dicen luchar para acabar con la discriminación en sus tierras, ricas en minerales e hidrocarburos, riqueza capturada, según ellos, por inversores extranjeros y autoridades federales.

Si bien los yihadistas del EI consideran a todos los partidos políticos y a las instituciones estatales como heréticos, rara vez atacan a los militantes de la causa baluchí.

Sin embargo el martes por la noche, en el estacionamiento de un estadio de Quetta, capital de Baluchistán, cuando los cientos de participantes en el mitin del Balochistan National Party (BNP) se dispersaban, un kamikaze —de quien el EI publicó una foto con el rostro cubierto por un pañuelo— se hizo explotar.

El hombre, que las autoridades presentaron como de 30 años, activó el detonador de su carga explosiva «de ocho kilogramos», explicó el miércoles Hamza Shafqat, ministro del Interior de Baluchistán.

Quince personas murieron y otras 38 resultaron heridas, prosiguió. En su mayoría, miembros del BNP.

Su líder, Akhtar Mengal, que abandonaba el mitin tras pronunciar un discurso en el momento del atentado, declaró en X estar «sano y salvo, pero devastado por la pérdida de partidarios».

str-sbh/thm/mab/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR