El grupo francés LVMH afirma que Giorgio Armani fue un «parangón de la máxima elegancia»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 4 sep (EFE).- El grupo francés LVMH, el principal del mundo del lujo, calificó a Giorgio Armani, el diseñador italiano que falleció este jueves a los 91 años, como «parangón de la máxima elegancia» y consideró que su legado «perdurará en los corazones e imaginación» de los actuales diseñadores de moda.

«Fue el último ejemplo de la generación de oro de creadores de moda de la posguerra, quienes, año tras año, alumbraron los parangones de la máxima elegancia. Su legado perdurará en los corazones de los actuales diseñadores de moda durante mucho tiempo», declaró en un comunicado de condolencias el grupo.

El grupo Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), controlado por Bérnard Arnault y dueño de marcas como Christian Dior y Givenchy, intentó comprar la empresa Giorgio Armani, algo a lo que se opuso el legendario diseñador, preocupado por mantener su independencia.

Armani creó un imperio que se extendió más allá de la moda. Con ingresos anuales de 2.300 millones de euros, su grupo emplea a 8.700 personas y cuenta con 650 tiendas, además de hoteles y restaurantes. EFE

