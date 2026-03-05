El grupo Lufthansa prolonga la interrupción de sus vuelos a Oriente Medio

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 5 mar (EFE) .- El grupo de aerolíneas Lufthansa ha prolongado la interrupción de sus vuelos a Oriente Medio ante la escalada de la violencia en la región y el cierre del espacio aéreo de muchos países después de que Israel y EE.UU. atacaran a Irán y de la respuesta de Teherán..

El grupo Lufthansa informó este jueves de que volverá a volar a Larnaca (Chipre) a partir del jueves.

Las aerolíneas del grupo Lufthansa, al que también pertenecen Swiss, Austrian, Brussels Airlines e ITA, suspenden sus vuelos a Tel Aviv hasta el 22 de marzo, a Beirut hasta el 28 del mismo mes, y a Teherán hasta el 30 de abril.

Los vuelos a Dubái y Abu Dabi estarán suspendidos hasta el 10 de marzo, y los que tienes destino a Amán y a Erbil (Irak) hasta el 15 de marzo. EFE

aia/rcf