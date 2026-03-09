El grupo Lufthansa prolonga la interrupción de sus vuelos a Oriente Medio

Fráncfort (Alemania), 9 mar (EFE).- Las aerolíneas del grupo Lufthansa anunciaron este lunes la prolongación de la interrupción de sus vuelos a Oriente Medio ante la guerra en Irán y la escalada de la violencia en otros países de la región, que han cerrado su espacio aéreo.

El grupo Lufthansa informó de su decisión de suspeder sus vuelos a Tel Aviv hasta el 2 de abril, a Beirut hasta el 28 de marzo y a Teherán hasta el 30 de abril.

Las aerolíneas del grupo Lufthansa, al que también pertenecen Swiss, Austrian, Brussels Airlines e ITA, suspenden sus vuelos a Damman, Dubai y Abu Dhabi hasta el 15 de marzo.

Los aeropuertos en Riad, Yeda (Arabia Saudí) y Larnaca (Chipre) funcionan según lo previsto, mientras Lufthansa fleta vuelos por encargo de las operadoras turísticas o del Gobierno alemán para repatriar ciudadanos a Alemania. EFE

