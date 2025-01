El grupo mexicano de rock El Tri anuncia gira de cierre del 55 aniversario y nuevo álbum

Ciudad de México, 21 ene (EFE).- El legendario grupo mexicano de rock El Tri anunció este martes su concierto de 55 aniversario y el cierre de su gira ‘Y todo por el rocanrol’ el próximo 15 de febrero en el Estadio GNP Seguros en la capital mexicana.

Álex Lora, vocalista de la banda pionera del rock mexicano, explicó que además de recorrer toda la discografía de El Tri también presentarán su nuevo álbum ‘Yo quiero ser tu celular’.

“Vamos a tocar todas las rolas (canciones) que es imposible no tocar y aparte estrenaremos algunas”, adelantó el cantante de ‘Las piedras rodantes’, ‘Triste canción’, ‘Pobre soñador’ y ‘Todo me sale mal’.

Lora agregó que dedicarán la tocada a la memoria de su maestro Javier Bátiz, icono del rock nacional, quien falleció el pasado 14 de diciembre.

También, mencionó que en este show no habrá invitados especiales, pues el “máximo invitado es el público que ha ‘rocanroleado’ con nosotros durante 56 años”.

“Para nosotros es una tocada muy importante porque es el fin de los 55 años de El Tri, que fue el 12 de octubre del año pasado. Se acabó la gira de los 55 años y comenzó la gira de los 56 años”, precisó Lora.

Además, recapituló que en este más de medio siglo la banda que comenzó con el nombre de Three Souls In My Mind, en 1968, ha superado todo tipo de obstáculos, incluida la satanización y represión del gobierno hacia este género musical.

“Mantuvimos la flama del rock and roll encendido durante la época cuando ser rocanrolero era casi, casi ser un narco satánico”, advirtió.

Aprecia esfuerzo de fans de EE.UU.

Para su próxima tocada, Lora pronóstico que acudirán familias enteras y fans de todo México, pero también de Estados Unidos y América Latina.

No obstante, advirtió que es “algo muy cabrón (complicado)” porque los que vienen de Perú, Argentina, u otras partes de México “vienen y se regresan sin pedo (problema)”.

“Pero los de Estados Unidos son cabrones que vienen sin pedo, pero luego volverse a regresar les cuesta un huevo (mucha dificultad). Entonces hay que apreciar que les vale madre todo y la bronca se van a tener para regresarse, pero vienen a la tocada y les vale madre lo demás”, añadió.

Mencionó que en el concierto no podrá faltar la canción ‘Trump’, dedicada al presidente estadounidense, que asumió el cargo este lunes, y cuya letra afirma: “Pinche Donald Trump, por qué no te mueres’”.

Finalmente, Chela Lora, manager de la banda y esposa del vocalista, anunció que una edición especial de la icónica guitarra de Álex Lora se va a regalar en las redes a través de un cuestionario sobre la banda.

“Esa guitarra es especial, es la oficial de este concierto que va a haber 15 de febrero del cierre de la gira de los 55 años (…) es única y está serigrafiada con toda la leyenda que dice: ‘Estadio GNP Seguros. Cierre de la gira 55 años y todo por el rock and roll. 15 de febrero de 2025”, indicó. EFE

