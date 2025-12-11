El grupo peruano Andino amplía su presencia en el aeropuerto madrileño de Barajas

Lima, 11 dic (EFE).- El grupo peruano Andino informó este jueves que ha obtenido la concesión para operar la parcela M-15 del aeropuerto español Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con una inversión mínima de 3,6 millones de euros, con lo que «consolidará su presencia» en la terminal de carga del mayor aeropuerto de España, en el que ya tiene una primera concesión.

Andino señaló en un comunicado que el contrato por la nueva parcela tendrá una duración de 30 años y abarca 7.621 metros cuadrados, con una superficie edificable de 6.565 metros cuadrados, en el Centro de Carga Aérea de Barajas.

La empresa peruana se adjudicó la concesión tras presentar una oferta superior a otras dos propuestas de operadores locales, aunque todas estuvieron por encima del mínimo establecido en los pliegos, el cual se ajustará anualmente.

Añadió que la nueva terminal le permitirá tener capacidad para ejecutar las tareas de preparación de la carga y servicios añadidos que se requieran antes de volar, tales como asegurar carga, paletizado de palets (agrupar y organizar mercancías sobre una plataforma), almacenaje, movimientos entre almacenes y aduanas, entre otros.

«Estamos sumamente satisfechos con este logro, que refuerza nuestra presencia en el mercado español. Esta segunda adjudicación en Barajas nos compromete aún más con el fortalecimiento de nuestras operaciones en España y Europa», aseguró al respecto el director general de Andino, Carlos Vargas Loret de Mola, en el comunicado.

La empresa indicó que la inversión podrá contemplar la demolición del activo existente para construir una nueva infraestructura, o una remodelación completa del inmueble actual, incluyendo estructura, cubierta y componentes funcionales.

La entrega formal de la parcela se realizará en un plazo máximo de un año desde la firma del contrato, a partir de lo cual la empresa tendrá un periodo de hasta tres años para poner en operación la instalación.

Andino cuenta actualmente, a través de su subsidiaria Servicios Aeroportuarios Andinos (Saasa), con una primera concesión de 30 años para construir una terminal de ‘handling’ (manejo) de carga de 6.160 metros cuadrados en Barajas, con una inversión inicial de 20,4 millones de euros para tener una capacidad anual de 80.000 toneladas.

Esta obra registra actualmente un avance del 65 % y permitirá a Saasa convertirse en el tercer operador logístico de carga para terceros en el aeropuerto español, destacó la empresa. EFE

