El Grupo Prada completa la compra de Versace por 1.184 millones de euros

1 minuto

(Corrige con cifra exacta de la operación)

Roma, 2 dic (EFE).- El grupo Prada ha completado este martes la compra de la firma de moda Versace por un valor de 1.375 millones de dólares (unos 1.184 millones de euros al cambio actual), tras la aprobación de las autorizaciones correspondientes.

«Prada anuncia hoy la finalización de la adquisición de Versace de Capri Holdings, tras haber obtenido todas las autorizaciones normativas requeridas», informó el grupo en un escueto comunicado. EFE

csv/sam-gsm/agf