The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Grupo Prada completa la compra de Versace por 1.184 millones de euros

Este contenido fue publicado en
1 minuto

(Corrige con cifra exacta de la operación)

Roma, 2 dic (EFE).- El grupo Prada ha completado este martes la compra de la firma de moda Versace por un valor de 1.375 millones de dólares (unos 1.184 millones de euros al cambio actual), tras la aprobación de las autorizaciones correspondientes.

«Prada anuncia hoy la finalización de la adquisición de Versace de Capri Holdings, tras haber obtenido todas las autorizaciones normativas requeridas», informó el grupo en un escueto comunicado. EFE

csv/sam-gsm/agf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR