El Grupo Prada completa la compra de Versace por casi 1.300 millones de euros

1 minuto

Roma, 2 dic (EFE).- El grupo Prada ha completado este martes la compra de la firma de moda Versace por un valor de casi 1.300 millones de euros, tras la aprobación de las autorizaciones correspondientes.

«Prada anuncia hoy la finalización de la adquisición de Versace de Capri Holdings, tras haber obtenido todas las autorizaciones normativas requeridas», informó el grupo este martes en un escueto comunicado. EFE

