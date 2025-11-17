El grupo Schwarz invertirá 11.000 millones de euros en un centro de datos en Alemania

Fráncfort (Alemania), 17 nov (EFE).- El grupo Schwarz, matriz de los supermercados Lidl y Kaufland, va a invertir 11.000 millones de euros en un centro de datos en Lübbenau, en Brandenburgo, cerca de Berlín.

Schwarz informó este lunes de que se trata de la mayor inversión única en la historia de la compañía.

El grupo construirá en Spreewald sobre una superficie de 13 hectáreas un enorme centro de datos para las propias necesidades de la empresa, según dijeron los directores de la división digital del grupo Schwarz, Rolf Schumann y Christian Müller, en la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto.

El grupo Schwarz quiere decidir qué ocurre con sus datos y para ello va a construir este centro, cuyas obras concluirán a finales de 2027 y que funcionará con electricidad de fuentes renovables.

En este centro de datos se podrán instalar hasta 100.000 chips especiales de inteligencia artificial. EFE

