El Grupo Sura obtuvo ganancia neta de unos 134,5 millones de dólares en primer trimestre

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Bogotá, 14 may (EFE).- El Grupo Sura, el mayor conglomerado de servicios financieros de Colombia, tuvo en el primer trimestre de este año una utilidad neta de 509.000 millones de pesos (unos 134,5 millones de dólares de hoy), informó este jueves la compañía.

Según Sura, ese resultado no supone variación frente al mismo periodo de 2025, al incorporar un impacto extraordinario asociado al impuesto al patrimonio del decreto de emergencia económica publicado en marzo pasado por el Gobierno para financiar la recuperación de los departamentos caribeños afectados por las inundaciones.

Dicho impuesto fue de 227.000 millones de pesos (unos 60 millones de dólares), «dada la participación de Grupo Sura en cada una de sus compañías, y el cual fue asumido por las inversiones durante el primer trimestre», señala el balance financiero.

El Grupo Sura incluye la aseguradora Suramericana, que además de Colombia tiene subsidiarias en Brasil, Chile, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay; Sura Asset Management, líder latinoamericano en pensiones que gestiona activos en Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Luxemburgo; y el Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, el mayor banco del país suramericano.

«Antes de este efecto, la utilidad neta controladora se ubicaba en 735.000 millones de pesos (unos 194 millones de dólares)» un 42 % más que en la base comparable, lo que refleja «un sólido desempeño operacional de nuestros negocios», indicó el conglomerado.

De las empresas del grupo, Suramericana tuvo una utilidad neta de 202.000 millones de pesos (unos 53,4 millones de dólares), mientras que la de Sura Asset Management fue de 267.000 millones de pesos (unos 70,6 millones de dólares).

Por su parte, el Grupo Cibest (Bancolombia), obtuvo un beneficio neto de 1,5 billones de pesos (unos 400 millones de dólares).

«Los resultados de este primer trimestre ratifican la solidez de Grupo Sura y nuestra capacidad para mantener una dinámica comercial y operativa positiva, incluso en un entorno exigente marcado por impactos extraordinarios como el impuesto al patrimonio», expresó el presidente del conglomerado, Ricardo Jaramillo Mejía. EFE

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