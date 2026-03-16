El grupo venezolano Rawayana se presentará en República Dominicana el 3 de octubre

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Santo Domingo, 16 mar (EFE).- La banda venezolana Rawayana, ganadora de un premio Grammy y dos Latin Grammy, presentará su gira ‘¿Dónde es el after?’ el próximo 3 de octubre en la ciudad dominicana de Santiago (norte, segunda del país), informaron este lunes los organizadores del evento.

Reconocida por su energía en vivo y por su innovadora fusión de ritmos caribeños con funk, reggae, soul, house, electrónica y rock, Rawayana se ha consolidado como una de las propuestas más influyentes de la música alternativa latina, destacó la información.

La agrupación ha publicado varios álbumes de estudio, entre ellos ‘Licencia para ser libre’ (2011); ‘Rawayanaland’ (2013); ‘Trippy Caribbean’ (2016); ‘Cuando los acéfalos predominan’ (2021) y ‘¿Quién trae las cornetas?’ (2023), producción con la que obtuvo el Grammy al Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo.

También han sido reconocidos con un Latin Grammy a Mejor Canción Pop por ‘Feriado’ y otro a Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por ‘Veneka’.

Su más reciente producción, ‘¿Dónde es el after?’, lanzada el 1 de enero de este año, se convirtió en uno de los debuts más exitosos en la historia del grupo, superando rápidamente los 150 millones de reproducciones en plataformas digitales, lo que reafirma el crecimiento global de la agrupación y su conexión con nuevas audiencias, dijo la nota.

«Este concierto llega a Santiago en un momento muy especial. La provincia vive uno de sus mejores momentos de desarrollo. Existe un gran interés no solo del público local, sino también de personas de otras partes del país y visitantes extranjeros que han incrementado su presencia en los últimos años, lo que convierte a Santiago en una plaza clave para grandes espectáculos», dijo el productor del concierto Gamal Haché. EFE

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