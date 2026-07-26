El Guadalajara, del argentino Gabriel Milito, vence a Juárez en el Apertura

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3 minutos

Guadalajara (México), 25 jul (EFE).- El Guadalajara, dirigido por el argentino Gabriel Milito, superó este sábado con gol en el último minuto, 1-0, al Juárez FC en la segunda jornada del Apertura del fútbol mexicano.

El tanto del juego fue del mundialista mexicano Roberto Alvarado.

El primer tiempo fue un monólogo en el que el Guadalajara paseó el balón a placer en el terreno de Juárez, que se defendió con una línea de cinco zagueros en el fondo, cuatro hombres en el medio campo y sólo con el colombiano Óscar Estupiñán en el frente a la caza de un contragolpe.

El local intentó por todos lados. Desbordes por la derecha con Roberto Alvarado y por izquierda de Bryan González, quienes buscaron los movimientos de Armando González dentro del área, aunque sin éxito.

A pesar del dominio local, el visitante tuvo en el panameño José Rodríguez la opción más clara en un contra golpe en el que ante la salida de Raúl Rangel, quien dejó su arco sin protección, Rodríguez bombeó el balón que se fue por la línea de meta al minuto 37.

Al final de la primera mitad las Chivas tuvieron un 82 por ciento de posesión de balón, pero nula efectividad.

La segunda parte mantuvo el mismo libreto. Un Guadalajara volcado hacia el frente y un Juárez metido contra su arco en busca de hacer daño en una contra.

Chivas intentó hasta el límite del tiempo y tuvo su premio en el último segundo del tiempo agregado, en un centro pasado que, luego de una serie de rebotes, remató Roberto Alvarado dentro del área chica con el marco abierto.

Más tarde la fecha dos del certamen continuará con el partido entre Santos Laguna y el Atlas, que es entrenador por el argentino Hernán Crespo, y la contienda entre los Tigres UANL contra el San Luis.

El domingo cerrará la actividad con el choque entre Necaxa y el Monterrey, del estratega argentino Matías Almeyda, y la visita del Querétaro al Pachuca, en el que juega el venezolano Salomón Rondón.

La segunda jornada del Apertura arrancó el martes pasado con la victoria del campeón Cruz Azul, en el que actúa el colombiano Kevin Mier, por 2-1 sobre el Puebla y el triunfo de los Pumas UNAM, del guardameta costarricense Keylor Navas, por 1-2 sobre el Toluca, que es dirigido por el argentino Antonio Mohamed.

El viernes, el Atlante, con Miguel Herrera, ex seleccionador de México en Brasil 2014, empató 1-1 con el América que tiene como entrenador al uruguayo Guillermo Almada.

En otro partido el Tijuana, del estratega uruguayo Sebastián Abreu venció 1-0 al León con gol de penalti de Gilberto Mora, mundialista y joven joya del fútbol mexicano.EFE

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