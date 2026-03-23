El Guadalajara de Milito y su goleador González, lo mejor de la duodécima jornada

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México, 22 mar (EFE).- Las Chivas de Guadalajara, del entrenador argentino Gabriel Milito, confirmadas como líderes al vencer por 2-3 al Monterrey, y su goleador Armando González, fueron lo mejor de la duodécima jornada del Clausura mexicano, que concluyó este domingo.

El guardameta José ‘Tala’ Rangel le detuvo un penalti al montenegrino Uros Djurdevic en el minuto 98 para convertirse en el héroe del triunfo de Chivas, decidido con goles de González, José Castillo y Bryan González. Por los Rayados descontaron Djurdevic y Ricardo Chávez.

González, quien puja por integrar la selección mexicana que jugará el próximo Mundial, llegó a 10 anotaciones y empató con el italiano Joao Pedro, del San Luis, en el liderato de los goleadores.

Chivas llegó a 10 victorias y 30 puntos para ratificar su condición de líder, tres puntos arriba del Cruz Azul y cuatro sobre el Toluca.

El uruguayo Gabriel Fernández anotó un gol el viernes a pase de José Paradela, para darle a los Azules un empate 1-1 en el estadio del Mazatlán que había tomado ventaja con una diana del chileno Josué Valle.

Toluca también empató 1-1 como visitante este domingo en la casa del Pachuca.

El argentino Franco Romero convirtió un gol para darle al campeón un empate 1-1 con los Tuzos y mantener al cuadro del entrenador argentino Antonio Mohamed como el único invicto en el torneo.

Romero le dio la ventaja a los Diablos en el minuto 45+1 y Pachuca empató en el 72 con un golpe de derecha del centrocampista Elías Montiel, una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano.

En el partido más esperado del fin de semana, el paraguayo Robert Morales convirtió un penalti en la última jugada del partido para darle a los Pumas UNAM una victoria por 1-0 sobre el América.

Pumas subió al cuarto lugar con 23 unidades, una más que Pachuca, quinto de la clasificación.

La duodécima fecha del torneo empezó el viernes cuando, además del empate Mazatlán-Cruz Azul, el Necaxa goleó por 3-0 a los Xolos de Tijuana con dos anotaciones del argentino Javier Ruiz y una de su compatriota Tomás Badaloni.

Atlas-Querétaro empataron sin goles el sábado y el León se impuso por 1-2 al San Luis.

El Santos Laguna venció este domingo por 2-1 al Puebla y el Juárez superó por 2-1 a los Tigres UANL que jugaron casi 60 minutos con un hombre menos en la cancha.

– Partidos de la decimotercera jornada del Clausura mexicano:

03.04: Puebla-Juárez, Necaxa-Mazatlán y Tijuana-Tigres UANL.

04.04: Monterrey-San Luis, Querétaro-Toluca, León-Atlas, Cruz Azul-Pachuca y Santos Laguna-América.

05.04: Guadalajara-Pumas UNAM. EFE

gb/car

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