El Guadalajara del argentino Milito le gana el derbi al América y le rompe el invicto

México, 13 sep (EFE).- El Guadalajara, dirigido por el argentino Gabriel Milito, le quitó este sábado el invicto al América al vencerlo 1-2, en el derbi del fútbol mexicano, en la octava jornada del Apertura 2025.

Las Chivas se impusieron con tantos del seleccionado mexicano Roberto Alvarado y de Armando González. América descontó por obra de Alejandro Zendejas.

Con la victoria, Chivas, que no ganaba desde la jornada tres, llegó a siete puntos y se ubicó en la duodécima posición del torneo. Las Águilas se quedaron en 17 unidades; marchan en el tercer puesto.

El América tomó la iniciativa en el inicio del juego, pero sus artilleros no tuvieron puntería frente al arco. El Guadalajara se limitó a defender; no tiró a portería en los primeros 45 minutos.

En la segunda mitad Chivas sorprendió. Anotó en el 62 gracias a un centro por izquierda de Erick Gutiérrez que remató Alvarado dentro del área chica; hizo el 0-2 al 88 en escapada de Armando González, quien condujo el balón hasta el área, donde fusiló a Ángel Malagón.

En el tiempo agregado Zendejas descontó de tiro libre debido a que la barrera del visitante se abrió y Raúl Rangel no pudo reaccionar.

También este sábado, el campeón Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed, superó 3-1 al Puebla con goles del uruguayo Federico Pereira, de Jesús Gallardo y Oswaldo Virgen. Por Puebla marcó Fernando Monárrez.

Los Diablos Rojos llegaron a 16 unidades y son cuartos en el torneo; Puebla se quedó en cuatro puntos en el fondo.

Más temprano, Tigres UANL, en el que juega el argentino Ángel Correa, campeón del Mundo en Catar 2022, empató 0-0 ante el León, del colombiano James Rodríguez.

Con la igualada, Tigres tiene 14 puntos y se ubica en el quinto escalón; León llegó a 11 unidades en la décima posición.

En otro partido, goles del uruguayo Matías Cóccaro y del paraguayo Diego González dieron al Atlas el 2-2 ante Santos Laguna.

Antes, el Cruz Azul triunfó 0-1 sobre Pachuca gracias a la anotación que convirtió de penalti el uruguayo Gabriel Fernández.

La Máquina, único invicto del torneo, es líder con 20 puntos; Pachuca ocupa el sexto lugar con 13 unidades.

La octava jornada del Apertura arrancó el viernes con la goleada de Pumas UNAM 1-4 sobre Mazatlán FC y el empate 1-1 entre el Necaxa y Juárez FC, equipo con el que marcó el colombiano Óscar Estupiñán.

La octava jornada del torneo concluirá este domingo con dos encuentros. El Monterrey, en el que juega el español Sergio Ramos, visitará al Querétaro, y San Luis recibirá a Tijuana.EFE

