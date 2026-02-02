El Guadalajara sigue líder con puntaje perfecto tras la cuarta fecha del Clausura mexicano

México, 1 feb (EFE).- El Guadalajara que dirige el argentino Gabriel Milito se mantiene con paso perfecto en el primer lugar del torneo Clausura del fútbol mexicano tras disputarse este fin de semana la cuarta fecha.

El Rebaño Sagrado, que suma 12 puntos en la clasificación, derrotó el sábado por 2-3 al San Luis con goles de Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Armando González.

Por San Luis marcó los dos tantos el italiano Joao Pedro, máximo anotador del certamen con cuatro goles.

En otro resultado destacado, el América obtuvo su primera victoria de la competencia al superar por 2-0 al Necaxa con tantos del uruguayo Brian Rodríguez y del chileno Víctor Dávila.

El resultado permitió a las Águilas llegar a cinco unidades, para trepar al noveno puesto.

El mismo día, Tigres UANL, del campeón del mundo argentino Ángel Correa, superó por 1-2 al León, mientras que el Monterrey rescató un empate 2-2 ante el Tijuana gracias a las anotaciones del español Sergio Canales y del argentino Lucas Arellano.

Monterrey y Tigres suman siete puntos cada uno, que los ubican en los puestos sexto y séptimo.

El Atlas, que ocupa la tercera casilla con nueve unidades, le ganó por 1-0 al Mazatlán.

– Partidos de la quinta jornada:

Viernes 6 de febrero: Tigres UANL-Santos Laguna, Necaxa-San Luis, Tijuana-Puebla, Mazatlán FC-Guadalajara.

Sábado 7 de febrero: Querétaro-León, Toluca-Cruz Azul, Atlas-Pumas UNAM, Pachuca-Juárez FC, América-Monterrey. EFE

