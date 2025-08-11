El Guaraní humilla al Olimpia con una goleada de 4-0 en el Clausura paraguayo

2 minutos

Asunción, 10 ago (EFE).- El Guaraní, a cargo del entrenador argentino Víctor Bernay, asestó este domingo una humillante goleada por 4-0 al Olimpia en la séptima jornada del Clausura de Paraguay.

Con la victoria, el elenco ‘Cacique’ se situó en la segunda posición del tabla, con 16 unidades, una menos que el líder, Cerro Porteño, que el viernes firmó un empate 0-0 ante el Nacional.

Los goles de Derlis Rodríguez, Alcides Barbotte, Alcides Benítez y Jhon Jairo Sánchez sentenciaron la victoria.

El Olimpia, conducido por el también argentino Ramón Díaz, sigue sin levantar la cabeza y quedó por debajo de la mitad de la clasificación, en el séptimo lugar.

Este domingo, además, el Libertad y el Deportivo Recoleta igualaron 1-1. Los de Libertad abrieron el marcador con un tanto de Ángel Cardozo Lucena, que empató Lucas Romero.

El sábado, el Sportivo Luqueño goleó por 5-1 al Atlético Tembetary con dos tantos de Marcelo Pérez, uno de Wálter González y otro de Sebastián Quintana. En contra, marcó Nicolás Marotta.

El descuento del Atlético fue obra de Paul Charpentier.

El mismo día, General Caballero dio cuenta en casa por 3-2 del Ameliano con tantos de Richard Salinas, Clementino Gonzalez y Ronald Roa.

Descontaron, por su parte, Elvio Vera y Elías Sarquis.

El viernes, el Sportivo Trinidense venció a domicilio por 2-0 al 2 de Mayo con anotaciones de Nelson Gauto y Ronaldo Báez.

Gracias a su victoria en el adelanto de la jornada, el Trinidense está en la tercera posición del Clausura, con 14 puntos, seguido por el Sportivo Luqueño (13), el Nacional (12), y el Libertad (11).

El Olimpia y el 2 de Mayo tiene ocho enteros, el Deportivo Recoleta y General Caballero, siete por cabeza; el Sportivo Ameliano, 4, y en el fondo de la tabla, sin puntos, está el Atlético Tembetary. EFE

ja/lb/gbf