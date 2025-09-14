El guatemalteco Chumil «muy feliz por terminar la Vuelta» y «el seguimiento de la afición»

Madrid, 14 sep (EFE).- El guatemalteco Sergio Geovani Chumil (Burgos Burpellet BH) se mostró en Madrid «muy feliz» por poder terminar la Vuelta a España de 2025, una carrera en la que está también acabó contento por el seguimiento que ha tenido de la afición de su país.

«Estoy muy feliz de estar en esta última etapa y de poder terminar esta gran Vuelta a España, y creo también que la afición ha estado muy pendiente mi participación», comentó un Chumil que considera que las tres semanas largas de carrera supusieron «todo un gran proceso tanto para mí como para el equipo».

Chumil (Tecpán, 08-10-2000), que hace unos días renovó con el equipo español hasta 2028, admitió que el Burgos tuvo momentos malos en la carrera, pero también reparó es que supo sobreponerse. «Hubo algunas semanas que no fueron las mejores para nosotros, pero supimos aguantar y darle la Vuelta, y ahora estamos en el final», valoró.

El único corredor guatemalteco del pelotón profesional consideró que su «mejor momento» en la Vuelta «fue uno en las primeras semanas donde iba bastante bien» y que «el peor fue en el Angliru», donde sufrió «demasiado» y llegó «último y todo».

No obstante, se congratuló de haber «podido subir poco a poco» el coloso asturiano y seguir en una carrera en la que su hito fue el Top 20 logrado en la etapa con final en el otro puerto de categoría Especial en la Vuelta, la Bola del Mundo, penúltima jornada de carrera donde fue vigésimo en la línea de meta. EFE

