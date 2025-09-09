The Swiss voice in the world since 1935

El guatemalteco Sergio Chumil amplía su contrato con el Burgos Burpellet BH hasta 2028

Burgos (España), 9 sep (EFE).- El ciclista guatemalteco Sergio Chumil, una de las revelaciones de la actual edición de La Vuelta a España, ha renovado su contrato con el Burgos Burpellet BH español hasta 2028, confirmando así su continuidad en el equipo en el que debutó como profesional en 2024.

Con solo 24 años, Chumil se ha consolidado como una de las grandes promesas del pelotón internacional y su primera participación en una gran vuelta está dejando una notable impresión ya que llegó a situarse en la 20ª posición de la clasificación general tras rendir a gran nivel en finales en alto como Andorra, Cerler, Valdezcaray o Larra-Belagua, antes de verse mermado por una gastroenteritis que ha afectado a parte del conjunto burgalés.

El corredor de Tecpán (Guatemala) ya había mostrado su talento en su segunda campaña profesional con victorias como la de O Cebreiro en O Gran Camiño, además de proclamarse campeón nacional de contrarreloj y sumar resultados destacados en pruebas internacionales y su progresión ha llevado al equipo burgalés a blindar su continuidad por cuatro temporadas más.

«Estoy muy feliz con la renovación, tanto yo como el equipo nos sentimos muy bien y queremos seguir trabajando juntos para mejorar en el futuro», señaló Chumil, que es seguido por una creciente afición en su país, donde es considerado pionero del ciclismo guatemalteco en Europa.

Desde la dirección deportiva del club, Damien Garcia destacó que la apuesta por el guatemalteco es estratégica porque quieren «que sea un líder del equipo en el futuro».

«Ha demostrado cualidades muy importantes en esta Vuelta, estuvo con los mejores escaladores y sigue siendo muy joven», sostuvo. EFE

