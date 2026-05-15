El guerillero más buscado de Colombia anuncia un alto al fuego por las elecciones presidenciales

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La disidencia de las extintas FARC que comanda el guerrillero más buscado de Colombia anunció el viernes una tregua para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, marcadas por los altos índices de violencia.

Los rebeldes que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 figuran entre los principales actores del deterioro de la seguridad en el país, sumido en su peor crisis de violencia en una década de cara a los comicios para elegir al sucesor del mandatario izquierdista Gustavo Petro.

El llamado Estado Mayor Central, liderado por el comandante guerrillero Iván Mordisco, anunció en un comunicado la «suspensión de operaciones militares ofensivas» desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio.

La tregua busca brindar las «condiciones de tranquilidad suficientes para que el pueblo colombiano asista masivamente a las urnas».

Petro ha intentado sin éxito negociar con Mordisco como parte de su política de «paz total» con la que quiso lograr el desarme de todos los grupos armados del país.

En abril, hombres de Mordisco asesinaron a 21 personas en un atentado con explosivos en una carretera del suroeste del país, el peor ataque contra civiles en dos décadas.

Después del desarme de las FARC, que se convirtió en partido político, Petro solo mantiene actualmente negociaciones con el poderoso cartel narco del Clan del Golfo y algunas guerrillas menores.

El 31 de mayo, los principales candidatos son el senador izquierdista Iván Cepeda, que propone darle continuidad a esos esfuerzos de negociaciones, y otros que prometen mano dura contra el crimen, como el abogado millonario Abelardo de la Espriella y la senadora opositora Paloma Valencia.

La violencia también afecta a los candidatos. El agosto pasado murió víctima de un atentado a bala en Bogotá el senador Miguel Uribe, que aspiraba a ser el candidato presidencial del principal partido opositor.

De la Espriella ha denunciado amenazas de muerte y da sus discursos de campaña en una urna de cristal antibalas.

Paloma Valencia también ha revelado mensajes intimidatorio en su contra, por lo que el gobierno reforzó su seguridad recientemente.

Petro sostiene que existe información sobre un plan para atentar contra su aliado Cepeda, el favorito en las encuestas.

das/mar