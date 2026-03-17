El hambre afectará a 45 millones de personas si la guerra en Irán se extiende hasta junio

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Ginebra, 17 mar (EFE).- Cuarenta y cinco millones de personas más en el mundo sufrirán hambre, con respecto a las 319 millones de la actualidad, si la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se prolonga hasta junio, advirtió este martes el director ejecutivo adjunto del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carl Skau.

Este organismo actúa como el principal brazo logístico de la ONU con fines humanitarios y desde el inicio del conflicto ha experimentado un impacto directo en sus operaciones, con un encarecimiento general del dieciocho por ciento, entre retrasos de sus cargamentos humanitarios y el aumento de los costes debido a la subida de precios del combustible. EFE

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