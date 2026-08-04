El hambre avanza en Afganistán mientras la ONU sufre para atender a los afectados

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Ginebra, 4 ago (EFE).- Unos 14 millones de afganos, muchos de ellos mujeres y niños, sufren hambre aguda en un contexto marcado por conflictos, desplazamiento y crisis económica, pero el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) sólo puede atender a uno de cada siete madres y menores, advirtió este martes la agencia.

«El PMA ha tenido que suspender por completo las distribuciones de alimentos para prevenir la hambruna en determinadas zonas del país. Sencillamente, no tenemos financiación para continuar», advirtió en rueda de prensa desde Kabul el director del PMA en Afganistán, John Aylieff.

Dirigiéndose a los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra, el responsable del PMA señaló que el número de niños trasladados de urgencia a los centros de salud con problemas de malnutrición está aumentando «vertiginosamente», y el 80 % de los casos más graves son menores de dos años.

En el primer trimestre del año, según el PMA, la inseguridad alimentaria aumentó hasta afectar a un 47 % de la población infantil en el país.

Agosto suele ser el mes en el que la malnutrición alcanza su máximo nivel en el país, aunque Aylieff señaló que este año el pico de casos llegó semanas antes de lo normal, y que incluso en las épocas en las que teóricamente hay más abundancia de alimentos ha habido muchos casos de desnutrición.

El conflicto en la frontera paquistaní, la llegada masiva de afganos por los retornos forzosos desde Irán y Pakistán -más de seis millones desde 2023- y la guerra en Oriente Medio, que ha encarecido hasta un 30 % los precios de los alimentos, han contribuido a que la situación empeore, indicó el responsable del PMA.

Agregó que la agencia había solicitado a los donantes 900 millones de dólares para sus operaciones de este año en Afganistán, sólo ha recibido 130 millones hasta la fecha y necesita al menos 540 millones para poder continuar su labor hasta finales de año.

En 2025 se cerraron 142 centros de salud en todo el país y más de 13.000 niños quedaron excluidos de los tratamientos contra la malnutrición debido a la reducción de la ayuda humanitaria.

La situación puede empeorar en un 2026 en el que se prevé que cerca de 3,7 millones de niños sufran malnutrición aguda, de acuerdo con las previsiones del PMA. EFE

abc/alf