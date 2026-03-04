El Hang Seng cae otro 2 % ante la incertidumbre energética por la guerra en Oriente Medio

1 minuto

Shanghái (China), 4 mar (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 2,01 % en una nueva jornada de tensión entre los inversores a cuenta del conflicto en Oriente Medio y la consiguiente incertidumbre por el suministro energético, lo cual podría disparar la inflación.

El selectivo cedió 518,6 puntos hasta los 25.249,48, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 1,45 %.

Los descensos más acusados fueron los de la aseguradora AIA (-4,71 %) y la biotecnológica Wuxi Biologics (-4,6 %).

En la otra cara de la moneda figuraron el productor de aluminio China Hongqiao (+6,05 %) o el fabricante de paneles fotovoltaicos Xinyi Solar (+4,18 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 364.300 millones de dólares de Hong Kong (46.606 millones de dólares, 40.179 millones de euros). EFE

vec/cg