El Hang Seng cae un 0,70 % ante el alza del precio del petróleo y las tensiones en Ormuz

Pekín, 12 mar (EFE).- La Bolsa de Hong Kong cerró hoy con pérdidas del 0,70 % en su principal índice de referencia, el Hang Seng, lastrado principalmente por las inmobiliarias (-2,01 %), en una jornada marcada por un fuerte repunte del precio del petróleo tras nuevos ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

El selectivo perdió 182 puntos, hasta llegar a los 25.716,76, en una sesión en la que el índice a cargo de medir el comportamiento de las compañías de la China continental en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, cayó un 0,06 %.

Las empresas que protagonizaron los mayores descensos fueron la farmacéutica CSPC Pharma (-4,52 %) y la embotelladora de agua Nongfu Spring (-4,36 %).

En la otra cara de la moneda, los aumentos más pronunciados fueron los de la rama de logística del gigante chino del comercio electrónico JD.com, JD Logistics (+4,18 %), el productor de aluminio China Hongqiao (+3,94 %) y la petrolera estatal Cnooc (+3,7 %).

El volumen de negocio de la sesión alcanzó los 242.180 millones de dólares de Hong Kong (31.000 millones de dólares, 26.200 millones de euros). EFE

imh/gbm/ah

