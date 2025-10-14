El Hang Seng cae un 1,7 % ante la tensión China-EEUU y marca su peor racha en casi 2 años

Shanghái (China), 14 oct (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 1,73 % ante el temor de los inversores a las renovadas tensiones entre China y Estados Unidos, que han provocado la racha bajista más prolongada -7 días consecutivos- en este mercado desde enero de 2024.

El selectivo cedió 448,13 puntos hasta los 25.441,35, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 1,55 %.

El volumen de negocio de la sesión fue de 398.910 millones de dólares de Hong Kong (51.306 millones de dólares, 44.408 millones de euros). EFE

