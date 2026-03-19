El Hang Seng cae un 2 % tras la subida del crudo y la inacción de la Fed por volatilidad

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Shanghái (China), 19 mar (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 2,02 % ante el alza de los precios del crudo por la guerra en Irán y la consiguiente decisión de la Reserva Federal (Fed) de dejar intactos los tipos de interés por la incertidumbre reinante.

El selectivo cedió 524,84 puntos hasta los 25.500,58, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 1,58 %.

Los principales repuntes fueron los de la petrolera estatal Cnooc (+4,52 %), beneficiada al igual que PetroChina (+2,39 %) del citado repunte de los precios del crudo, y la tecnológica Xiaomi (+3,36 %), que anunció el lanzamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial (IA).

En la otra cara de la moneda figuraron la minera Zijin Mining (-7,07 %) y el gigante digital Tencent, a la postre mayor valor del parqué y de toda China por cotización de mercado, que se dejó un 6,81 % tras presentar resultados ayer, con los analistas apuntando a que la fuerte inversión en IA podría afectar a sus beneficios.

Tampoco fue una buena sesión para otra importante tecnológica como Alibaba, que se dejó un 4,14 % en la última sesión antes de presentar resultados, aunque en su caso serán de su tercer trimestre fiscal (octubre-diciembre).

El volumen de negocio de la sesión fue de 306.210 millones de dólares de Hong Kong (39.078 millones de dólares, 34.131 millones de euros). EFE

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