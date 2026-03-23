El Hang Seng cae un 3,54 % ante la incertidumbre energética por la guerra en Oriente Medio

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Pekín, 23 mar (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este lunes con pérdidas del 3,54 %, en una jornada de tensión entre los inversores a cuenta del conflicto en Oriente Medio y la consiguiente incertidumbre por el suministro energético.

Los valores que más han sufrido estas pérdidas fueron los financieros (-4,80 %), aunque también se vieron afectados el sector inmobiliario (-3,83 %) y los valores tecnológicos (-3,28 %).

El selectivo cedió 894,85 puntos hasta los 24.382,47, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 3,11 %.

Los descensos más pronunciados fueron los de la firma de joyería Laopu Gold (-8,59 %), del mayor productor privado de aluminio de China, China Hongqiao (-8,11 %) y de la aseguradora AIA (-7,78 %).

En la otra cara de la moneda solo hubo dos empresas que registraron aumentos: la automovilística china Geely (+2,45 %) y la petrolera estatal Cnooc (+0,39 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 368.680 millones de dólares de Hong Kong (44.008 millones de dólares estadounidenses, 40.530 millones de euros).

Las principales bolsas de China continental y Hong Kong ya caían tras abrir este lunes, con descensos de hasta el 3,36 %, en línea con las fuertes pérdidas registradas en otros mercados asiáticos por la escalada del conflicto en Oriente Medio y el repunte del precio del petróleo.

En paralelo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se mantenía en el entorno de los 110 dólares por barril, impulsado por el temor a interrupciones en el suministro desde el golfo Pérsico. EFE

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