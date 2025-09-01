El Hang Seng gana 2,15 % y toca máximos desde 2021 impulsado por Alibaba

Pekín, 1 sep (EFE).- El selectivo de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con una subida del 2,15 % hasta situarse en 25.617,42 puntos, su nivel más alto desde agosto de 2021, impulsado por el gigante del comercio electrónico Alibaba tras publicar unos resultados trimestrales mejores de lo esperado.

El referencial sumó 539,80 puntos, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, avanzó un 1,95 %.

Por su parte, el índice que sigue la evolución de los valores tecnológicos, el Hang Seng Tech Index, ascendió un 2,20 %.

Alibaba se disparó un 18,50 % en la sesión, convirtiéndose en el principal motor de la subida del parqué, en una jornada en la que también destacaron los repuntes de los laboratorios CSPC Pharma (+9,14 %) y Wuxi Bio (+8,37 %).

La otra gran tecnológica del mercado, Tencent, también repuntó levemente (+1,42 %), al igual que otros destacados nombres del sector como el mayor productor chino de semiconductores, SMIC (+4,86 %) o el fabricante de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos Xiaomi (+2,27 %).

Los valores tecnológicos mantienen la tendencia alcista de las últimas semanas, animados por el auge de la inteligencia artificial (IA) en China y por el espaldarazo oficial de Pekín a un sector clave para la segunda economía mundial.

En la otra cara de la moneda figuraron la automovilística BYD (-5,25 %) o la segunda mayor aplicación de vídeos cortos de China tras Duoyin, Kuaishou (-2,32 %).

El volumen de negocio de la sesión ascendió a 380.230 millones de dólares de Hong Kong (48.791 millones de dólares, 41.634 millones de euros). EFE

