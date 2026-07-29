El Hang Seng gana casi un 2 % y ahuyenta la incertidumbre por la decisión de la Fed

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Shanghái (China), 29 jul (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 1,96 % en una jornada en la que la cautela ante la decisión sobre los tipos de interés en EE.UU. fue dando paso al optimismo por el rebote de los valores tecnológicos.

El selectivo sumó 497,07 puntos hasta los 25.807,92, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 2,22 %.

Los repuntes más destacados fueron los de la automotriz especializada en eléctricos Li Auto (+9,9 %) y la tecnológica Xiaomi, que ahora también es otro de los nombres más incipientes de ese sector y que hoy se anotó un 8,95 %.

Jornada positiva también para el mayor valor por peso de cotización en la antigua colonia británica, el gigante digital chino Tencent (+4,29 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la cadena de joyería Laopu Gold (-4,83 %) o el principal productor de semiconductores de China, SMIC (-2,75 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 312.230 millones de dólares de Hong Kong (39.809 millones de dólares, 34.938 millones de euros). EFE

vec/pcc