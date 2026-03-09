El Hang Seng pierde un 1,35 % ante mala jornada de los sectores financiero e inmobiliario

Pekín, 9 mar (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este lunes con pérdidas del 1,35 %, en una jornada en la que las acciones de los valores inmobiliarios (-2,44 %) y financieros (-2,38 %) lideraron las bajadas.

El descenso se produjo en un contexto de importantes caídas en las principales bolsas de Asia, especialmente en Seúl y Tokio, lastradas por el alza en los precios del crudo ante la intensificación de la guerra contra Irán en Oriente Medio.

El selectivo cedió 348,83 puntos hasta los 25.408,46, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,54 %.

Los descensos más pronunciados fueron los de la inmobiliaria Hang Lung Properties (-4,87 %), el conglomerado hongkonés CK Hutchinson Holdings (-4,46 %), así como la aseguradora AIA (-4,43 %).

En la otra cara de la moneda figuraron el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, BYD (+3,53 %), la petrolera estatal Cnooc (+3,30 %) y la minera hullera China Shenhua (+3,27 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 392.330 millones de dólares de Hong Kong (50.196 millones de dólares estadounidenses, 43.582 millones de euros ). EFE

