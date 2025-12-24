El Hang Seng sube un 0,17 % impulsado por los sectores tecnológico y energético

1 minuto

Pekín, 24 dic (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este miércoles con una subida del 0,17 %, apoyado en los avances de los valores tecnológicos y de las compañías energéticas.

El selectivo avanzó 44,79 puntos hasta los 25.818,93 enteros, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, cerró prácticamente sin cambios (+0,014 %).

Los crecimientos más pronunciados fueron los del fabricante de semiconductores SMIC (+3,12 %), el productor de aluminio China Hongqiao (+2,34 %) y CKI Holdings (+1,82 %).

En la otra cara de la moneda figuraron Haier Smart Home (-2,32 %) o la famosa cadena de restaurantes de hot pot Haidilao (-1,55 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 92.520 millones de dólares de Hong Kong (11.899 millones de dólares estadounidenses, 10.093 millones de euros).

Tras operar este miércoles solo hasta media sesión, el parqué hongkonés cerrará jueves y viernes por los festivos de la Navidad. EFE

