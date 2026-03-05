El Hang Seng sune un 0,28 % ante las metas económicas de Pekín y el conflicto en Irán

Pekín, 5 mar (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este jueves con ganancias del 0,28 % tras la presentación de los objetivos económicos oficiales para este año por parte del primer ministro chino, Li Qiang, aunque también siguiendo la tendencia regional de recuperación tras los desplomes por el conflicto en Irán

El selectivo obtuvo 71,86 puntos hasta los 25.321,34, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,38 %.

Los aumentos más pronunciados fueron los de la aseguradora AIA (+5,06 %) y la inmobiliaria Wharf Reic (+3,58 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la filial de servicios sanitarios del gigante chino del comercio electrónico JD.com, JD Health (-6,21 %) o la cervecera China Res Beer (-2,79 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 321.870 millones de dólares de Hong Kong (41.162 millones de dólares, 35.514 millones de euros). EFE

