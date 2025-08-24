El hermano del hombre más rico de Asia enfrenta nuevas acusaciones de fraude

Nueva Delhi, 24 ago (EFE).- El banco público indio Bank of India calificó este domingo de fraudulentas las cuentas de préstamos de la compañía Reliance Communicactiones y de su fundador Anil Ambani, hermano del hombre más rico de Asia, el magnate Mukesh Ambani, al que la principal agencia investigadora de este país asiático acusó ayer de cometer delitos de conspiración criminal, fraude y abuso de confianza.

Según la agencia de noticias IANS, el BOI alegó supuesto desvío de fondos e incumplimiento de condiciones de préstamo por parte de Reliance Communications, el conglomerado de telecomunicaciones fundado por Ambani.

Días antes, el estatal State Bank of India (SBI) había declarado también fraudulentas las cuentas de la compañía de Anil Ambani.

Posteriormente, el sábado, el Buró Central de Investigaciones de la India (CBI) registró un caso penal contra Ambani por presunta conspiración criminal, tergiversación y obtención de facilidades de crédito sancionadas del SBI a favor de Relliance Communication Ltd..

Según el caso registrado por el CBI, la principal agencia investigadora de la India, supuestamente los acusados utilizaron incorrectamente o desviaron fondos de préstamos y llevaron a cabo otras irregularidades relacionadas.

«Los acusados son acusados de cometer delitos de conspiración criminal, trampas y abuso penal de confianza», dijo en un comunicado la agencia india, que ayer realizó registros en instalaciones de Reliance Communications y en una residencia de Ambani en Bombay (Mumbai).

El pasado 24 de julio, la principal agencia de blanqueo de capitales de la India ya había registrado oficinas de Reliance Group, también de Anil Ambani, y en agosto del año pasado, la Junta de Bolsa y Volares de la India (SEBI), el regulador bursátil del país, prohibió al magnate participar en los mercados de valores.

Estos han sido los últimos capítulos de la debacle de Anil Ambani, que en 2006 heredó una parte del imperio Reliance tras una sonada disputa con su hermano mayor, Mukesh.

Mukesh se quedó con el negocio principal de petroquímicas y refino, y desde ahí construyó el gigante Reliance Industries, hoy un coloso petrolero, de telecomunicaciones, la tecnología y el comercio minorista. Anil heredó los negocios más nuevos de finanzas, energía y telecomunicaciones.

Mientras la fortuna de Mukesh se disparaba hasta convertirle en el hombre más rico de Asia, el conglomerado de Anil, ahogado por las deudas, se fue desmoronando. EFE

